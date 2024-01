Russland kritisiert im UN-Sicherheitsrat Angriffe auf Huthi-Miliz

NEW YORK (dpa-AFX) - Der russische Außenminister Sergej Lawrow hat vor dem UN-Sicherheitsrat die Angriffe der USA und Großbritanniens mit Unterstützung weiterer Verbündeter auf Stellungen der Huthi-Miliz im Jemen scharf verurteilt. Es handele sich um eine "ungerechtfertigte Aggression" und eine direkte Bedrohung für den internationalen Frieden, sagte Lawrow am Dienstag in New York.

Zudem rief Lawrow zur Freilassung aller von der Hamas aus Israel in den Gazastreifen verschleppten Geiseln und zu einer Waffenruhe auf. Auch der UN-Sicherheitsrat müsse gemeinsam zu einer Feuerpause auffordern. Lawrow sprach sich für eine Zweistaatenlösung im Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern aus und kritisierte, dass Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und weitere Regierungsmitglieder dieses Ziel ablehnten.

Auch UN-Generalsekretär António Guterres hatte die ablehnende Haltung der israelischen Seite kritisiert. "Ein anhaltendes Ende des israelisch-palästinensischen Konflikts kann nur durch eine Zweistaatenlösung erreicht werden", betonte Guterres bei dem Treffen des UN-Sicherheitsrats, zu dem zahlreiche Außenminister nach New York gereist waren.

Israels Regierungschef Netanjahu sowie ultrarechte Mitglieder des Kabinetts hatten zuletzt ihre Ablehnung einer Zweistaatenlösung abermals bekräftigt. Die USA, Deutschland und die EU halten dieses Ziel hingegen für alternativlos - und verstärken deswegen derzeit den Druck auf Gegner des Vorhabens. Auch die islamistische Hamas lehnt eine Zweistaatenlösung ab, wonach ein unabhängiger, demokratischer und entmilitarisierter Palästinenserstaat friedlich an der Seite Israels existieren soll./cah/DP/zb