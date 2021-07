Russland liefert Rüstungsgüter an Militärregierung in Myanmar

Moskau (Reuters) - Russland kooperiert nach Angaben des staatlichen Waffenhändlers Rosoboronexport eng mit der Militärregierung in Myanmar und liefert dem Land Rüstungsgüter.

Darunter seine auch Flugzeuge, sagte der Chef des Unternehmens, Alexander Micheew, am Mittwoch der Nachrichtenagentur Interfax am Rande der Luftfahrtschau Maks. Myanmar sei einer der wichtigsten Kunden in Südostasien und ein wesentlicher Partner von Rostec, dem russischen Staatskonzern für Rüstung, Luft- und Raumfahrt. Nähere Angaben machte er nicht. Menschenrechtler werfen Russland vor, die Militärregierung in Myanmar durch Waffengeschäfte und gegenseitige Besuche zu legitimieren. Die Militärs hatten sich am 1. Februar an die Macht geputscht und gehen massiv gegen Protestierende sowie Oppositionelle vor.

So hatte der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu dem Chef der myanmarischen Militärregierung, Min Aung Hlaing, zugesichert, die Regierung in Moskau wolle die militärischen Beziehungen vertiefen. Diese waren in den vergangenen Jahren enger geworden. Unter anderem hat Russland Tausende myanmarische Soldaten ausgebildet. Außerdem wurden Waffen an das Militär Myanmars geliefert, das bei zahlreichen westlichen Staaten auf der Schwarzen Liste steht.