Frankreich - Sind an Verschwinden von russischem Armeejet nicht beteiligt

Paris (Reuters) - Frankreich ist nach eigenen Angaben nicht am Verschwinden eines russischen Armeeflugzeuges in Syrien beteiligt.

"Wir schließen jede Beteiligung aus", sagte ein Militärsprecher am Dienstag. Das russische Verteidigungsministerium hatte zuvor mitgeteilt, inmitten von französisch-israelischen Angriffen vor der syrischen Küste den Kontakt zu einem Aufklärungsflugzeug seiner Luftwaffe mit 14 Soldaten an Bord verloren zu haben. Zur gleichen Zeit hätten israelische Kampfjets und ein französisches Kriegsschiff Angriffe auf Regierungseinrichtungen in der nordsyrischen Stadt Latakia ausgeführt. Ein Sprecher der israelischen Streitkräfte hatte eine Stellungnahme abgelehnt.