Russland meldete Tote und Verletzte nach Raketenangriff

24.10.26 13:14 Uhr

ORJOL (dpa-AFX) - In Russland sind bei einem ukrainischen Raketenangriff im Gebiet Orjol laut Behörden mindestens drei Menschen getötet worden. Die Leichen seien aus den Trümmern eines Werkgebäudes gezogen worden, teilte Gouverneur Andrej Klytschkow mit. Die Behörden hatten zuvor auch acht Verletzte gemeldet. Welches Werk Ziel war, wurde nicht offiziell mitgeteilt.

Werbung

Der ukrainische Generalstab teilte mit, dass ein Rüstungsbetrieb für die Herstellung von elektronischen Bauteilen für Raketen und Flugzeuge getroffen worden sei. Die Angaben der Kriegsparteien sind von unabhängiger Seite nicht unmittelbar überprüfbar.

Der Generalstab in Kiew berichtete auch, dass ein Betrieb für die Produktion von Raketentreibstoff in Toljatti im Gebiet Samara getroffen worden sei. Dort sei es zu einer Explosion und einem Brand gekommen.

Die Ukraine wehrt sich in dem seit mehr als viereinhalb Jahren andauernden Angriffskrieg immer wieder mit Gegenschlägen auf Ziele im russischen Hinterland./mau/DP/zb