DAX24.919 +1,2%Est506.305 +1,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,6800 -1,5%Nas26.021 +0,8%Bitcoin51.394 -2,4%Euro1,1395 -0,3%Öl73,26 +1,0%Gold4.028 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Deutsche Telekom 555750 Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F Volkswagen (VW) vz. 766403 SAP 716460 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 Micron Technology 869020 Bayer BAY001 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Allianz 840400 BMW 519000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Wall Street uneins -- Rheinmetall-Chef deckt sich mit Aktien ein -- SAP, Microsoft, Strategy, TUI, Mercedes-Benz, RENK, HENSOLDT, Siemens Energy, Lufthansa, Telekom im Fokus
Top News
Rheinmetall-Chef deckt sich nach Kursrutsch des DAX-Riesen mit Aktien ein Rheinmetall-Chef deckt sich nach Kursrutsch des DAX-Riesen mit Aktien ein
adidas-Aktie nach frühem WM-Aus der Nationalmannschaft stabil adidas-Aktie nach frühem WM-Aus der Nationalmannschaft stabil
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Russland spricht mit anderen Ländern über Treibstofflieferungen

30.06.26 15:42 Uhr

MOSKAU (dpa-AFX) - Die Rohstoffmacht Russland führt nach Kremlangaben Gespräche mit anderen Ländern über mögliche Kraftstoffimporte. Kremlsprecher Dmitri Peskow stellte dies der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Tass zufolge in Aussicht, wenn Vereinbarungen zu annehmbaren Preisen erreicht würden. Das wäre ein weiterer Schritt auf dem Weg, den Markt zu stabilisieren und ziele darauf, Panikkäufe abzuwehren. Konkrete Länder nannte er nicht. Aber es bestünden Kontakte, sagte Peskow.

Auch Vize-Regierungschef Alexander Nowak hatte Importe als mögliche Maßnahme genannt, um Stabilität auf dem heimischen Treibstoffmarkt zu sichern.

Die Ukraine hat in den vergangenen Monaten als Teil ihres Abwehrkampfes gegen die russische Invasion ihre Angriffe auf russisches Hinterland stark ausgeweitet. Immer wieder brennen etwa Raffinerien. Kiew will damit den Treibstoffnachschub für die russische Armee stören und Moskaus Einnahmen aus dem Energiegeschäft, die wichtig zur Kriegsfinanzierung sind, schmälern.

In zahlreichen Regionen der Rohstoffmacht Russland und in den besetzten Gebieten ist inzwischen Benzin knapp geworden. Auch Kremlchef Wladimir Putin hatte zuletzt Probleme infolge ukrainischer Drohnenangriffe insbesondere auf die Energieinfrastruktur eingeräumt. Man beobachte einen gewissen Mangel, aber keinen kritischen, sagte er./ksr/DP/stw