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Russland und die Ukraine tauschen je 185 Gefangene aus

05.06.26 14:05 Uhr

MOSKAU/KIEW (dpa-AFX) - Russland und die Ukraine haben erneut Kriegsgefangene ausgetauscht. Moskau habe 185 eigene Soldaten zurückgeholt und Kiew im Gegenzug eine gleich große Anzahl gefangener Ukrainer übergeben, teilte das russische Verteidigungsministerium der staatlichen Nachrichtenagentur Tass zufolge mit. Moskau bedankte sich bei den Vereinigten Arabischen Emiraten für die Vermittlung des Austauschs. Die Übergabe fand demnach erneut an der Grenze zwischen der Ukraine und Belarus statt.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bestätigte die Rückkehr von 185 ukrainischen Soldaten. Daneben sei auch ein Zivilist freigekommen, schrieb er auf Telegram. Einige der Rückkehrer waren seinen Angaben nach seit 2022 in russischer Gewalt.

Vorherige Austauschrunde war am 15. Mai

Immer wieder tauschen Russland und die Ukraine Kriegsgefangene miteinander aus. Es ist das einzige Feld, wo der Dialog zwischen den beiden Konfliktparteien mehr als vier Jahre nach Beginn des von Kremlchef Wladimir Putin befohlenen Kriegs funktioniert. Die vorherige Runde fand am 15. Mai statt, als die beiden Kriegsgegner einander jeweils 205 gefangene Soldaten übergaben.

In einem offenen Brief an Putin hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Donnerstag auch einen Austausch aller Kriegsgefangenen als eine Etappe auf dem Weg zu einem Frieden angeregt. Bislang gab es darauf keine Reaktion aus Moskau./bal/DP/jha