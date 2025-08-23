Russland und Ukraine tauschen Kriegsgefangene aus

KIEW/MOSKAU (dpa-AFX) - Russland und die Ukraine haben nach Angaben aus Moskau einen weiteren Austausch von Kriegsgefangenen vollzogen. Beide Seiten hätten jeweils 146 Soldaten übergeben und erhalten, teilte das russische Verteidigungsministerium mit. Darüber hinaus seien acht Bewohner der westrussischen Region Kursk bei dem Austausch freigekommen.

Wer­bung Wer­bung

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj begrüßte den neuen Austausch. "Unsere Leute kommen nach Hause", schrieb er auf Facebook. Er dankte den Vereinigten Arabischen Emiraten für ihre Vermittlung.

Seit genau dreieinhalb Jahren führt Russland Krieg in der Ukraine. Die nach langer Pause erst im Mai wieder aufgenommenen direkten Verhandlungen zwischen Moskau und Kiew über eine mögliche Beendigung der Kampfhandlungen haben bislang wenig Fortschritt gebracht. Einig wurden sich die Kriegsparteien nur über den Austausch von Kriegsgefangenen. Dieser wird seither in mehreren Runden regelmäßig vollzogen. Vor allem schwer verwundete und kranke Soldaten sollten bei den Austauschen freikommen./bal/DP/mis