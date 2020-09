Russland - USA versuchen Revolution in Belarus anzuzetteln

Moskau (Reuters) - Russland wirft den USA vor, hinter den Kulissen den Sturz des belarussischen Staatschefs Alexander Lukaschenko zu verfolgen.

Es handle sich um einen "schwach getarnten Versuch", eine Revolution und einen verfassungswidrigen Putsch zu organisieren, zitierte die Nachrichtenagentur RIA am Mittwoch den Chef des russischen Auslandsgeheimdienstes SWR, Sergej Narischkin. Die Ziele des Vorhabens hätten nichts mit den Interessen der belarussischen Bevölkerung zu tun. Er warf Washington vor, regierungskritische Blogger zu finanzieren, Aktivisten über Nichtregierungsorganisationen auszubilden und andere Regierungsgegner zu unterstützen wie Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja, die sich nach Litauen abgesetzt hat. "Nach Informationen des SWR spielen die USA eine Schlüsselrolle in Belarus", sagte Narischkin.

Russland hat dem Westen bereits mehrfach vorgeworfen, an Revolutionen mitzuwirken, etwa 2003 in Georgien und 2003/04 in der Ukraine. Die Regierung in Moskau unterstützt Lukaschenko, der sich seit seinem umstrittenen Wahlsieg am 9. August mit Massenprotesten in seinem Land konfrontiert sieht. Die Opposition wirft ihm Wahlbetrug vor.