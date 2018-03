Russland verweist 23 britische Diplomaten des Landes

Moskau (Reuters) - Russland reagiert auf die Ausweisung seiner Diplomaten aus Großbritannien nach dem Giftanschlag auf einen Doppelagenten und schickt ebenfalls 23 britische Diplomaten nach Hause.

Außerdem werde das Kulturinstitut British Council in Russland geschlossen, teilte das Außenministerium am Samstag mit. Begründet wurden die Maßnahmen mit Großbritanniens "provokativen Handlungen und grundlosen Beschuldigungen" in der Giftaffäre. Die Regierung in London macht Russland für den Anschlag auf Ex-Spion Sergej Skripal und dessen Tochter in England verantwortlich. Sie verwies 23 der Spionage beschuldigte russische Diplomaten des Landes. Russland hat jegliche Verwicklung in die Affäre zurückgewiesen.

Die betroffenen britischen Diplomaten hätten eine Woche Zeit, Russland zu verlassen, erklärte das Ministerium. Außerdem werde die Vereinbarung über die Eröffnung eines britischen Generalkonsulats in Sankt Petersburg aufgehoben. Dem britischen Botschafter Laurie Bristow wurden im Außenministerium die Maßnahmen erläutert. Er sagte, sein Land habe die russischen Diplomaten nur ausgewiesen, weil die Regierung in Moskau keine Erklärung dafür gehabt habe, wie das bei den Anschlag verwendete Nervengift nach Großbritannien gelangen konnte. Am Freitag bezeichnete der britische Außenminister Boris Johnson es als "äußerst wahrscheinlich", dass der russische Präsident Wladimir Putin persönlich die Entscheidung über den Giftanschlag getroffen habe.

Den britischen Behörden zufolge wurden die Skripals mit einem sogenannten Nowitschok-Präparat vergiftet, welches das sowjetische Militär in den 1970er und 1980er Jahren entwickelt hatte. Die britische Regierung hat bislang öffentlich keine Beweise für eine russische Täterschaft vorgelegt. Russland fordert eine Probe des Nervengifts, um selbst der Herkunft nachgehen zu können. Zudem wurde ein eigenes Ermittlungsverfahren eröffnet, das dem Fall von Julia Skripal nachgehen soll. Sie ist russische Staatsbürgerin. Die russischen Behörden erklärte, sie seien zur Zusammenarbeit mit Großbritannien bereit.

Westliche Führungsmächte hatten sich am Donnerstag demonstrativ hinter die britische Regierung gestellt und die Verantwortung Russlands als hochwahrscheinlich eingestuft. Neben den USA und Frankreich beteiligte sich auch Deutschland an der gemeinsamen Erklärung. Russland sei aufgefordert, die offenen Fragen zu dem Gift zu beantworten, hieß es.