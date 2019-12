Russland verweist zwei deutsche Diplomaten des Landes

Moskau (Reuters) - Russland weist im Zusammenhang mit dem mutmaßlichen Auftragsmord an einem Georgier in Berlin zwei deutsche Diplomaten aus.

Die beiden müssten innerhalb von sieben Tagen das Land verlassen, teilte das Außenministerium in Moskau am Donnerstag mit. Die russische Regierung reagiere damit auf die Ausweisung russischer Diplomaten aus Deutschland. Vorige Woche hatte das Auswärtige Amt in Berlin zwei russische Diplomaten zu unerwünschten Personen erklärt. Deutschland wirft Russland vor, bei den Ermittlungen in dem Mordfall nicht ausreichend zu kooperieren.

Der deutsche Botschafter in Moskau war am Morgen ins Außenministerium einbestellt worden. Der mutmaßliche Auftragsmord in Berlin schlägt seit Wochen Wellen. Der Bundesanwaltschaft zufolge gibt es Anhaltspunkte dafür, dass der Mord entweder im Auftrag staatlicher Stellen der Russischen Föderation oder der Autonomen Tschetschenischen Republik verübt wurde. Russland wies jeden Vorwurf einer Verwicklung in den Mordfall zurück.