Russland-Wahl: Partei Neue Leute schafft Einzug in Staatsduma

Heute im Fokus

DAX startet fester -- Börsen in Asien tiefer -- Bitcoin fällt in Richtung 40.000 US-Dollar -- Aurora Cannabis verschiebt Bilanzvorlage -- Universal Music, Shell im Fokus

LEG-Chef warnt vor Enteignung von Großvermietern. AstraZeneca investiert in Produktionsanlage in Dublin. Chairman: Evergrande wird dunkelste Stunde hinter sich lassen. Umwelthilfe reicht Klage gegen BMW und Mercedes ein. General Motors tauscht Batterien in zurückgerufenen Chevy Bolts.