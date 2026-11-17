MANILA (dpa-AFX) - Russland ist nach eigenen Angaben die Anwesenheit westlicher Soldaten in der Ukraine bekannt. "Ich denke, (die ausländischen Soldaten befinden sich in der Ukraine) schon länger als ein halbes Jahr. Und nicht nur französische", sagte der russische Außenminister Sergej Lawrow laut Tass auf einer Pressekonferenz in Manila. Moskau habe die "entsprechenden Staaten" bereits auf vorhandenen Informationskanälen gewarnt. Das sei bereits keine Hilfe für die Ukraine mehr, sondern eine "direkte Kriegsbeteiligung". Auch die Mithilfe bei der Zielauswahl oder bereitgestellte Satellitendaten seien für Russland bereits eine Beteiligung.

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Die französischen Sender RFI und France 2 hatten unter Verweis auf nicht näher genannte Quellen berichtet, dass französische Soldaten in der Ukraine sein sollen. Im Rahmen der vertraulichen Mission "Volia" bildeten sie ukrainische Kräfte aus und warteten Material. Um einen Kampfeinsatz handle es sich nicht. Eine offizielle Bestätigung für eine solche Mission gab es aus Paris zunächst nicht.

Moskau hat die westlichen Unterstützer der Ukraine mehrfach vor einer Entsendung von Soldaten in das Kriegsland gewarnt. Diese würden in jedem Fall als legitimes Ziel betrachtet.

In einer abgehörten und später veröffentlichten Telefonkonferenz von Bundeswehroffizieren im Februar 2024 war bereits die Rede von der Präsenz britischer Soldaten vor Ort. Kurz davor hatte es in Großbritannien Verärgerung über eine Äußerung von Ex-Kanzler Olaf Scholz gegeben, die von einigen als Hinweis verstanden wurde, Franzosen und Briten würden die Steuerung ihrer an die Ukraine gelieferten Marschflugkörper Storm Shadow und Scalp mit eigenen Kräften unterstützen. Die Briten erklärten damals, der Einsatz von Storm Shadow durch die Ukraine und der Prozess der Zielauswahl seien Sache der Ukrainer.

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Die Ukraine wehrt sich mit westlicher Hilfe seit Februar 2022 gegen eine großangelegte russische Invasion./ast/DP/jha