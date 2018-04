Russland will bald über Reaktion auf US-Schutzzölle beraten

Moskau (Reuters) - Russland will bald über eine Reaktion auf die US-Schutzzölle auf Stahl- und Aluminium-Importe entscheiden.

Die Regierung in Moskau werde in den nächsten Tagen darüber beraten, wie sie heimische Unternehmen vor den US-Abgaben schützen könne, sagte Vize-Ministerpräsident Arkadi Dworkowitsch am Freitag. Im März hatte die Regierung Beschränkungen für US-Importe als eine Option bezeichnet. US-Präsident Donald Trump hatte im vorigen Monat Sonderzölle auf Stahl- und Aluminium-Einfuhren verhängt, um die amerikanische Industrie zu unterstützen. Die EU und andere US-Partner wurden vorerst davon ausgenommen. Mit China hingegen hat sich der Handelsstreit auf andere Produkte massiv ausgeweitet.