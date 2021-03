Russland will Flüssiggas-Produktion verdreifachen

MOSKAU (dpa-AFX) - Russland will in den kommenden 15 Jahren die Produktion von Flüssiggas verdreifachen. Jährlich sollen dann 140 Millionen Tonnen verflüssigtes Erdgas (LNG) hergestellt werden. Das beschloss die russische Regierung am Montag in der Hauptstadt Moskau. Um das Ziel zu erreichen, will Russland künftig Unternehmen stärker fördern, mehr russische Technologien bei der Herstellung einsetzen und Anreize für die Erkundung der rohstoffreichen Arktis schaffen. Potenzial für einen Ausbau der Produktion sieht Moskau beispielsweise am Nordpolarmeer und am Pazifik.

20 Prozent des weltweit verfügbaren Flüssiggases sollten in Zukunft aus Russland kommen, sagte Vize-Regierungschef Alexander Nowak. LNG werde zur Stromerzeugung genutzt, aber auch als Treibstoff für Fahrzeuge und Schiffe. Die Nachfrage nach Flüssiggas werde schneller wachsen als die nach Pipeline-Erdgas, prophezeite Nowak.

Russland beliefert etwa Europa über Leitungen mit Erdgas. Gestritten wird derzeit über die Fertigstellung der deutsch-russischen Ostsee-Pipeline Nord Stream 2, die die USA auf den letzten Metern verhindern wollen. Befürworter der Gasleitung werfen den Amerikanern vor, nur ihr Flüssiggas in Europa verkaufen zu wollen. Die US-Regierung ist gegen das Projekt, weil sie eine zu große Abhängigkeit ihrer Partner in Europa von Russland befürchtet./cht/DP/mis