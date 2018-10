Russland will Sanktionen gegen Firmen in der Ukraine verhängen

MOSKAU (dpa-AFX) - Russland will als Reaktion auf ukrainische Sanktionen Hunderte Unternehmen im Nachbarland mit eigenen Strafmaßnahmen belegen. Sie sollen etwa 360 Firmen und 50 natürliche Personen treffen, wie die russische Nachrichtenagentur Interfax am Dienstag unter Berufung auf Quellen in der Regierung meldete. Unter ihnen seien auch einige "interessante Persönlichkeiten". Nähere Angaben wurden nicht gemacht. Der Erlass werde "in naher Zukunft" unterschrieben.

Präsident Wladimir Putin hatte die Regierung aufgefordert, eine Liste von zu bestrafenden Personen und Firmen in der Ukraine aufzustellen. Hintergrund sind Sanktionen der Ukraine, die sich damit etwa gegen die Einverleibung der ukrainischen Halbinsel Krim durch Russland im Jahr 2014 wehrt. So dürfen mehrere Hundert Russen nicht mehr in die Ukraine einreisen oder Geschäfte dort machen.

Moskau hat bereits Einfuhrverbote für einzelne Warengruppen aus der Ukraine verhängt, zum Beispiel für Milchprodukte und den Transit ukrainischer Güter über russisches Gebiet untersagt./cht/DP/nas