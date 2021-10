Russlands Außenminister Lawrow reist zum G20-Gipfel nach Rom

MOSKAU/ROM (dpa-AFX) - Russland wird beim G20-Gipfel der 20 großen Industrie- und Schwellenländer in Rom neben Präsident Wladimir Putin per Video nun doch persönlich durch Außenminister Sergej Lawrow vertreten sein. Lawrow werde in der italienischen Hauptstadt an diesem Wochenende (30./31. Oktober) eine Reihe von bilateralen Treffen wahrnehmen, darunter mit seinem chinesischen Kollegen Wang Yi. Das sagte die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, am Donnerstag in Moskau.

Kremlchef Putin hatte zuvor mit Blick auf die Corona-Pandemie eine persönliche Präsenz abgesagt, allerdings seine Teilnahme per Video angekündigt. Der 69-Jährige hatte mit Blick auf die hohen Corona-Zahlen erklärt, dass es bei solchen Gipfelreisen große Delegationen gebe und die Gefahr einer Infektion für Teilnehmer hoch sei.

Auch am Weltklimagipfel COP26 vom 31. Oktober bis 12. November in Glasgow will Putin, der seine Amtsgeschäfte von seiner Moskauer Vorstadtresidenz Nowo-Ogarjowo aus führt, nur online per Konferenzschalte teilnehmen. Aus Moskau reist dennoch eine russische Experten-Delegation nach Schottland zu dem Gipfel./mau/DP/nas