Rutte rechnet nicht mit schneller EU-Einigung auf Details zu Corona-Fonds

Amsterdam (Reuters) - Der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte ist skeptisch, dass schon beim anstehenden EU-Gipfel ein Kompromiss zum Corona-Wiederaufbaufonds gelingt.

Die jüngsten Reaktionen hinter den Kulissen stimmten ihn nicht gerade hoffnungsvoll, sagte Rutte am Dienstag im niederländischen Parlament. Der Knackpunkt sei, wie sichergestellt werden könne, dass Länder auch Reformen umsetzten, wenn sie Zuschüsse aus dem Fonds bekämen.

Der EU-Gipfel beginnt am Freitag in Brüssel. Vorgeschlagen sind ein Volumen von 500 bis 750 Milliarden Euro für den Fonds, mit dem Europa gestärkt aus der Coronavirus-Krise kommen will. Umstritten ist aber auch noch das Verhältnis von Krediten zu nicht-rückzahlbaren Zuschüssen. Profitieren dürften vor allem Länder wie Italien und Spanien, die besonders heftig von der Pandemie betroffen sind. Thema des EU-Gipfels wird auch, die Details des EU-Haushalts bis 2027 festzuzurren.