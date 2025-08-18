DAX24.315 -0,2%ESt505.435 -0,3%Top 10 Crypto15,94 +0,2%Dow44.912 -0,1%Nas21.630 ±0,0%Bitcoin98.571 -1,1%Euro1,1658 ±-0,0%Öl66,20 -0,4%Gold3.336 +0,2%
Rutte: Sprechen über Details der Sicherheitsgarantien für Ukraine

19.08.25 06:06 Uhr

WASHINGTON (dpa-AFX) - Nach dem Treffen von US-Präsident Donald Trump mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und anderen europäischen Partnern wird nach Angaben von Nato-Generalsekretär Mark Rutte über Schutzversprechen für die Ukraine ähnlich dem der Nato-Staaten untereinander beraten. Die USA hätten erklärt, sich an einem Konzept der Sicherheitsgarantien für die Ukraine beteiligen zu wollen - diskutiert werde über Artikel 5-ähnliche Garantien, sagte Rutte in einem Interview mit dem US-Sender Fox News nach dem Gipfel in Washington.

"Was wir hier diskutieren, sind Sicherheitsgarantien für die Ukraine gemäß Artikel 5", sagte er. "Und was diese genau beinhalten werden, wird nun genauer erörtert werden." Es gehe nicht um eine Nato-Mitgliedschaft der Ukraine, betonte Rutte. Von einem Einsatz von Bodentruppen sei in Washington keine Rede gewesen. Rutte bezeichnete das Treffen im Weißen Haus als Erfolg.

Selenskyj fordert eine Beistandsgarantie des Westens nach dem Vorbild von Artikel 5 des Nato-Vertrags. Vor dem Gipfel hatte er gesagt, Sicherheitsgarantien nach dem Vorbild der Nato seien für eine Beendigung des Krieges essenziell. Artikel 5 des Nato-Vertrags regelt, dass die Bündnispartner im Fall eines Angriffs auf die Unterstützung der Alliierten zählen können und ein Angriff auf ein Mitglied als ein Angriff auf alle gewertet wird./sl/DP/zb