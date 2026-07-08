DAX 25.465 -1,4%ESt50 6.320 -1,2%MSCI World 4.843 -0,4%Top 10 Crypto 8,29 -1,4%Nas 25.819 -1,2%Bitcoin 54.778 -1,4%Euro 1,1421 +0,1%Öl 76,7 +0,9%Gold 4.131 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Rutte: US-Angriffe auf Iran 'absolut notwendig'

ANKARA (dpa-AFX) - Nato-Generalsekretär Mark Rutte verteidigt die neuen US-Angriffe auf den Iran nach Attacken gegen Tanker in der Straße von Hormus. Die US-Reaktion sei "absolut notwendig" gewesen, sagte Rutte beim Nato-Gipfel in der türkischen Hauptstadt Ankara. Wenn Iran gegen den Waffenstillstand verstoße, wie man dies mit Angriffen auf Schiffe gesehen habe, "ist eine entschiedene Reaktion der USA unerlässlich", ergänzte der Nato-Chef.

Werbung

Das US-Militär bombardierte vergangene Nacht nach eigenen Angaben mehr als 80 Ziele im Iran, unter anderem Flugabwehrsysteme, Schiffsabwehrraketen sowie mehr als 60 Boote der Revolutionsgarden in oder nahe der Straße von Hormus. Nachdem das iranische Militär Medienberichten zufolge eine Reaktion auf die US-Angriffe angekündigt hatte, meldete die Armee des mit Washington verbündeten Golfstaats Kuwait feindlichen Beschuss. Auch in Bahrain heulten am frühen Morgen die Sirenen./bk/DP/stk

Werbung