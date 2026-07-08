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Rutte: USA stehen uneingeschränkt zur Nato

ANKARA (dpa-AFX) - Nato-Generalsekretär Mark Rutte hat beim Gipfeltreffen in Ankara versucht, Zweifel an der Bündnistreue von US-Präsident Donald Trump zu zerstreuen. "Es gibt ein uneingeschränktes Bekenntnis der Vereinigten Staaten zur Nato", sagte Rutte vor dem Beginn einer Arbeitssitzung der Staats- und Regierungschefs. Das habe auch damit zu tun, dass die USA ein Interesse an der Nato hätten - etwa um zu verhindern, dass russische Atom-U-Boote vor den Küsten der Vereinigten Staaten auftauchen.

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Die Erwartung Trumps, dass die Bündnispartner ihre Verteidigungsausgaben an die der Vereinigten Staaten angleichen, bezeichnete Rutte als "vollkommen fair". Er ergänzte mit Blick auf den russischen Präsidenten Wladimir Putin: "Es ist eine Niederlage für Putin und ein Erfolg für Präsident Trump, dass die Europäer und die Kanadier genau das tun."/aha/DP/mis

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