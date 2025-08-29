DAX24.082 +0,2%ESt505.408 +0,3%Top 10 Crypto16,11 +0,7%Dow45.519 -0,1%Nas21.662 +0,3%Bitcoin97.160 +1,8%Euro1,1665 +0,2%Öl67,85 +0,1%Gold3.405 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA Tesla A1CX3T BYD A0M4W9 Palantir A2QA4J BASF BASF11 Volkswagen (VW) vz. 766403 Bayer BAY001
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX in Grün -- Wall Street stabil erwartet -- NVIDIA enttäuscht mit Bilanz -- CrowdStrike-Umsatz knackt Milliardenschwelle -- Palantir, Li Auto, Clara Technologies, Commerzbank, UniCredit im Fokus
Top News
Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT & RENK stabilisieren sich nach strategischen Nachrichten Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT & RENK stabilisieren sich nach strategischen Nachrichten
CrowdStrike-Aktie dennoch in Rot: Umsatz von CrowdStrike knackt Milliardenschwelle CrowdStrike-Aktie dennoch in Rot: Umsatz von CrowdStrike knackt Milliardenschwelle
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
+++ 100% Rendite in 12 Monaten. Jetzt noch einen der letzten 7 Plätze zum Vorzugspreis sichern. Hier klicken...+++

Rutte zu hybriden Angriffen Russlands: Nicht naiv sein

28.08.25 15:04 Uhr

WÜRZBURG (dpa-AFX) - Nato-Generalsekretär Mark Rutte hat vor umfangreichen Fähigkeiten Russlands zu hybriden Angriffen auch in Staaten des Bündnisses gewarnt. "Das können Attentatsversuche sein, es können Störsignale ('jamming') des zivilen Luftverkehrs sein, auch versuchte Cyberangriffe gegen ein großes Nato-Land", sagte Rutte in Würzburg.

Wer­bung

Zu konkreten Vorfällen könne er sich aber nicht äußern, sagte Rutte, nachdem es wiederholt Berichte über Drohnenüberflüge, Sabotage und Ausspähversuche gab. "Wir wissen, dass Russland zu viel in der Lage ist. Und hier sollten wir nicht naiv sein. Und ich weiß, dass Deutschland nicht naiv ist", sagte Rutte.

Er war in der Stadt als Gast der Fraktionsspitzen von Union und SPD, die sich zu einer zweitägigen Klausur trafen./cn/DP/stw