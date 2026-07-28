RWE-Aktie-Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet mit Overweight
Die RWE-Aktie wurde von JP Morgan Chase & Co. genau analysiert. Die folgenden Ergebnisse wurden ermittelt.
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Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für RWE nach Eckdaten zum ersten Halbjahr und einer Prognoseerhöhung auf "Overweight" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Am Markt dürfte gut ankommen, dass der Energiekonzern nun für dieses und das nächste Jahr optimistischer geworden ist, schrieb Pavan Mahbubani am Mittwoch. RWE habe bei seinen Zielen sogar noch etwas Luft nach oben.
Aktieninformation im Fokus: Die RWE-Aktie ausführlich analysiert am Tag der JP Morgan Chase & Co.-Empfehlung
Das Papier von RWE legte um 12:12 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,2 Prozent auf 56,86 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über ein Aufwärtspotenzial von 14,32 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wurden über XETRA 502.858 RWE-Aktien umgesetzt. Die Aktie legte auf Jahressicht 2026 um 28,1 Prozent zu.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 21:56 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Bildquellen: Andre Laaks, RWE
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