RWE-Aktie: Buy-Bewertung durch Deutsche Bank AG

Papier unter der Lupe

11.11.26 10:49 Uhr

Hier sind die Resultate der genauen Betrachtung des RWE-Papiers durch Deutsche Bank AG-Analyst Olly Jeffery.

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für RWE mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Buy" belassen. Die Gewinne nach neun Monaten hätten die Erwartungen übertroffen, schrieb Olly Jeffery am Mittwoch. Der Ausblick erscheine eher konservativ.

Zwischen Kursziel und Realität: Die RWE-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Im XETRA-Handel gewannen die RWE-Papiere um 10:32 Uhr 1,0 Prozent. Also hat der Anteilsschein noch Spielraum von 10,73 Prozent nach oben gerechnet zum festgelegten Kursziel. Der Tagesumsatz der RWE-Aktie belief sich zuletzt auf 301.809 Aktien. Das Papier legte seit Anfang des Jahres 2026 um 32,3 Prozent zu.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / 07:21 / GMT



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