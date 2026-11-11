DAX 26.516 +0,6%ESt50 6.369 +0,6%MSCI World 4.836 -0,2%Top 10 Crypto 9,71 +0,7%Nas 25.066 -0,7%Bitcoin 66.371 +0,6%Euro 1,1139 -0,3%Öl 93,0 +1,6%Gold 4.055 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
Papier unter der Lupe

RWE-Aktie: Buy-Bewertung durch Deutsche Bank AG

RWE-Aktie: Buy-Bewertung durch Deutsche Bank AG

Hier sind die Resultate der genauen Betrachtung des RWE-Papiers durch Deutsche Bank AG-Analyst Olly Jeffery.

Werte in diesem Artikel
Aktien
RWE AG St.
58.72 EUR 0.52 EUR 0.89 %
Charts | News | Analysen

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für RWE mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Buy" belassen. Die Gewinne nach neun Monaten hätten die Erwartungen übertroffen, schrieb Olly Jeffery am Mittwoch. Der Ausblick erscheine eher konservativ.

Zwischen Kursziel und Realität: Die RWE-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Im XETRA-Handel gewannen die RWE-Papiere um 10:32 Uhr 1,0 Prozent. Also hat der Anteilsschein noch Spielraum von 10,73 Prozent nach oben gerechnet zum festgelegten Kursziel. Der Tagesumsatz der RWE-Aktie belief sich zuletzt auf 301.809 Aktien. Das Papier legte seit Anfang des Jahres 2026 um 32,3 Prozent zu.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / 07:21 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Dennis Diatel / Shutterstock.com

Aktuelle RWE Aktie News

Werbung

RWE Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für RWE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
10:56 RWE Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:46 RWE Buy Deutsche Bank AG
08:46 RWE Buy Jefferies & Company Inc.
04.11.26 RWE Buy UBS AG
03.11.26 RWE Buy Jefferies & Company Inc.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.