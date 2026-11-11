RWE-Aktie erhält von DZ BANK Bewertung: Kaufen

Einstufung im Blick

11.11.26 17:49 Uhr

Das RWE-Papier wurde einer genauen Prüfung durch DZ BANK-Analyst Werner Eisenmann unterzogen.

Die DZ Bank hat die Einstufung für RWE nach Zahlen für die ersten neun Monate auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 69 Euro belassen. "Da geht noch mehr", schrieb Werner Eisenmann mit Blick auf die kommenden Jahre. Auch die Ziele für 2027 und 2031 des Stromerzeugers seien zurückhaltend, argumentierte der Experte in einer Studie am Mittwoch.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der RWE-Aktie zur Zeit der Analyse

Die RWE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 17:29 Uhr in Grün und gewann 2,2 Prozent auf 59,44 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 915.913 RWE-Aktien umgesetzt. Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte die RWE-Aktie um 33,9 Prozent.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2026 / 16:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / 16:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.