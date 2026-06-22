RWE-Aktie erhält von Jefferies & Company Inc. Bewertung: Buy
Die RWE-Aktie wurde von Jefferies & Company Inc. genauestens überprüft. Hier sind die Resultate.
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Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für RWE mit einem Kursziel von 63 Euro auf "Buy" belassen. Das Management sei sehr optimistisch hinsichtlich der Wertschöpfung durch den künftig voll konsolidierten Stromnetzbetreiber Amprion, schrieb Ahmed Farman am Dienstag nach der Telefonkonferenz anlässlich der Mehrheitsbeteiligung. Der Deal werde eher als opportunistisch denn als strategische Neuausrichtung betrachtet.
Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der RWE-Aktie zur Zeit der Analyse
Um 13:33 Uhr rutschte die RWE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 55,16 EUR ab. Insofern weist der Anteil noch Luft nach oben: 14,21 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Bisher wurden heute 1.732.766 RWE-Aktien gehandelt. Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für das RWE-Papier um 24,3 Prozent aufwärts.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.06.2026 / 05:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.06.2026 / 05:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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