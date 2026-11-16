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Bewertung im Fokus

RWE-Aktie: Goldman Sachs Group Inc. gibt Buy-Bewertung bekannt

RWE-Aktie: Goldman Sachs Group Inc. gibt Buy-Bewertung bekannt

Goldman Sachs Group Inc. hat die RWE-Aktie genauestens unter die Lupe genommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.

Werte in diesem Artikel
Aktien
RWE AG St.
59.14 EUR -0.52 EUR -0.87 %
Charts | News | Analysen

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für RWE von 75 auf 74 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Alberto Gandolfi passte seine Schätzungen am Freitag an die Neunmonatszahlen des Energiekonzerns an.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die RWE-Aktie am Tag der Analyse

Die Aktionäre schickten das Papier von RWE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 13:21 Uhr 0,7 Prozent auf 59,14 EUR. Also hat der Anteilsschein noch ein Aufwärtspotenzial von 25,13 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Zuletzt wechselten via XETRA 167.066 RWE-Aktien den Besitzer. Die Aktie kletterte seit Jahresanfang 2026 um 33,2 Prozent aufwärts.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2026 / 10:51 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Dennis Diatel / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
13:36 RWE Buy Goldman Sachs Group Inc.
12.11.26 RWE Overweight Barclays Capital
12.11.26 RWE Buy Deutsche Bank AG
11.11.26 RWE Kaufen DZ BANK
11.11.26 RWE Outperform RBC Capital Markets

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