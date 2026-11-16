RWE-Aktie: Goldman Sachs Group Inc. gibt Buy-Bewertung bekannt

Bewertung im Fokus

Goldman Sachs Group Inc. hat die RWE-Aktie genauestens unter die Lupe genommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für RWE von 75 auf 74 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Alberto Gandolfi passte seine Schätzungen am Freitag an die Neunmonatszahlen des Energiekonzerns an.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die RWE-Aktie am Tag der Analyse

Die Aktionäre schickten das Papier von RWE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 13:21 Uhr 0,7 Prozent auf 59,14 EUR. Also hat der Anteilsschein noch ein Aufwärtspotenzial von 25,13 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Zuletzt wechselten via XETRA 167.066 RWE-Aktien den Besitzer. Die Aktie kletterte seit Jahresanfang 2026 um 33,2 Prozent aufwärts.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2026 / 10:51 / CET

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