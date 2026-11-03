RWE-Aktie: Jefferies & Company Inc. gibt Buy-Bewertung bekannt

Bewertung im Fokus

03.11.26 13:52 Uhr

RWE-Papier wurde einer eingehenden Untersuchung durch Jefferies & Company Inc.-Analyst Ahmed Farman unterzogen.

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für RWE auf "Buy" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Der Energieversorger habe bei einer Ausschreibung der Bundesnetzagentur den Zuschlag für drei Gaskraftwerke mit einer Gesamtkapazität von rund 2,1 Gigawatt erhalten, schrieb Ahmed Farman in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion. Für RWE sei dies unterstützend mit Blick auf Investitionen in neue, flexible Erzeugungsanlagen.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die RWE-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Um 13:35 Uhr sprang die RWE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 57,12 EUR zu. Hiermit hat das Papier noch Spielraum von 31,30 Prozent nach oben bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 735.742 RWE-Aktien. Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für das RWE-Papier um 28,7 Prozent aufwärts.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 04:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 04:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.