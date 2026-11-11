RWE-Aktie: JP Morgan Chase & Co. vergibt Overweight
JP Morgan Chase & Co. hat die RWE-Aktie unter die Lupe genommen, und hier sind die detaillierten Ergebnisse.
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Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für RWE nach Zahlen mit einem Kursziel von 68,50 Euro auf "Overweight" belassen. Der Ausblick des Energiekonzerns wirke sehr konservativ, schrieb Pavan Mahbubani am Mittwoch nach den Neunmonatszahlen. Sie seien viel stärker gewesen als gedacht. Dafür verantwortlich seien vor allem die Stromhandels-Aktivitäten.
Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die RWE-Aktie am Tag der Analyse
Um 10:42 Uhr ging es für das RWE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 58,54 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über ein Aufwärtspotenzial von 17,01 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wechselten via XETRA 313.247 RWE-Aktien den Besitzer. Seit Jahresbeginn 2026 legte der Anteilsschein um 31,9 Prozent zu.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2026 / 07:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / 07:01 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Bildquellen: Andre Laaks, RWE