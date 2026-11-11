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Aktie unter die Lupe

RWE-Aktie: JP Morgan Chase & Co. vergibt Overweight

RWE-Aktie: JP Morgan Chase & Co. vergibt Overweight

JP Morgan Chase & Co. hat die RWE-Aktie unter die Lupe genommen, und hier sind die detaillierten Ergebnisse.

Werte in diesem Artikel
Aktien
RWE AG St.
58.72 EUR 0.52 EUR 0.89 %
Charts | News | Analysen

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für RWE nach Zahlen mit einem Kursziel von 68,50 Euro auf "Overweight" belassen. Der Ausblick des Energiekonzerns wirke sehr konservativ, schrieb Pavan Mahbubani am Mittwoch nach den Neunmonatszahlen. Sie seien viel stärker gewesen als gedacht. Dafür verantwortlich seien vor allem die Stromhandels-Aktivitäten.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die RWE-Aktie am Tag der Analyse

Um 10:42 Uhr ging es für das RWE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 58,54 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über ein Aufwärtspotenzial von 17,01 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wechselten via XETRA 313.247 RWE-Aktien den Besitzer. Seit Jahresbeginn 2026 legte der Anteilsschein um 31,9 Prozent zu.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2026 / 07:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / 07:01 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Andre Laaks, RWE

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Datum Rating Analyst
10:56 RWE Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:46 RWE Buy Deutsche Bank AG
08:46 RWE Buy Jefferies & Company Inc.
04.11.26 RWE Buy UBS AG
03.11.26 RWE Buy Jefferies & Company Inc.

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