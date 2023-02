RWE Aktie News: RWE tritt am Mittag auf der Stelle

Die RWE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:22 Uhr bei 40,84 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Das bisherige Tageshoch markierte die RWE-Aktie bei 41,12 EUR. Das Tagestief markierte die RWE-Aktie bei 40,35 EUR. Bei 41,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 652.399 RWE-Aktien umgesetzt.

Am 20.05.2022 erreichte der Anteilsschein mit 43,97 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die RWE-Aktie 7,12 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.03.2022 (32,52 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die RWE-Aktie derzeit noch 25,58 Prozent Luft nach unten.

2020 wurde eine Dividende von Höhe von 0,850 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,02 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 52,95 EUR je RWE-Aktie aus.

RWE ließ sich am 10.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,03 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 2,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 121,30 Prozent auf 10.744,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4.855,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 21.03.2023 veröffentlicht. Einen Blick in die Q4 2023-Bilanz können RWE-Anleger Experten zufolge am 12.03.2024 werfen.

Experten gehen davon aus, dass RWE im Jahr 2022 4,26 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

RWE- und Linde-Aktie uneins: RWE bestellt bei Linde Elektrolyseure für Wasserstoffprojekt

Strom- und Gaspreise: Präsident der Bundesnetzagentur beklagt zu wenig Wettbewerb - bringt Gasreserve ins Spiel

Bund hat Gas- und Wärmekunden im Dezember mit 4,3 Milliarden Euro entlastet

Ausgewählte Hebelprodukte auf RWE AG St. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf RWE AG St. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf RWE AG St.

Bildquellen: Dennis Diatel / Shutterstock.com