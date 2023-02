RWE Aktie News: RWE am Mittwochnachmittag mit roter Tendenz

Die Aktie verlor um 04:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 40,65 EUR. Die RWE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 40,35 EUR ab. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 41,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten RWE-Aktien beläuft sich auf 1.078.975 Stück.

Am 20.05.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 43,97 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die RWE-Aktie derzeit noch 7,55 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 07.03.2022 Kursverluste bis auf 32,52 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die RWE-Aktie mit einem Verlust von 25,00 Prozent wieder erreichen.

2020 wurde eine Dividende von Höhe von 0,850 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,02 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 52,95 EUR an.

RWE veröffentlichte am 10.11.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 0,03 EUR. Im Vorjahresquartal hatte RWE ebenfalls ein EPS von 2,03 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 10.744,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4.855,00 EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte RWE am 21.03.2023 präsentieren. Die Q4 2023-Finanzergebnisse könnte RWE möglicherweise am 12.03.2024 präsentieren.

Experten taxieren den RWE-Gewinn für das Jahr 2022 auf 4,26 EUR je Aktie.

