RWE Aktie News: RWE verbilligt sich am Donnerstagvormittag

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von RWE. Zuletzt ging es für die RWE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 34,17 EUR.

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 34,17 EUR. In der Spitze büßte die RWE-Aktie bis auf 34,01 EUR ein. Den Handelstag beging das Papier bei 34,01 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 68.254 RWE-Aktien den Besitzer.

Am 27.04.2023 erreichte der Anteilsschein mit 43,03 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 25,93 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 31,55 EUR erreichte der Anteilsschein am 06.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die RWE-Aktie mit einem Verlust von 7,67 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 53,73 EUR je RWE-Aktie aus.

Am 14.11.2023 legte RWE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,53 EUR, nach 0,03 EUR im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat RWE mit einem Umsatz von insgesamt 6.072,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.744,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 43,48 Prozent verringert.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte RWE am 14.03.2024 präsentieren. RWE dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 18.03.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 5,61 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

