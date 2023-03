RWE Aktie News: RWE tendiert am Mittwochvormittag auf rotem Terrain

Die RWE-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,1 Prozent auf 39,80 EUR. Der Kurs der RWE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 39,80 EUR nach. Bei 40,06 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten RWE-Aktien beläuft sich auf 108.058 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 43,97 EUR. Dieser Kurs wurde am 20.05.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 9,48 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der RWE-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 32,52 EUR am 07.03.2022. Mit dem aktuellen Kurs notiert die RWE-Aktie 22,39 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten RWE-Aktionäre im Jahr 2020 eine Dividende in Höhe von 0,850 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,02 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 52,64 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte RWE am 10.11.2022. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,03 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Umsatzseitig wurden 10.744,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte RWE 4.855,00 EUR umgesetzt.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von RWE wird am 21.03.2023 gerechnet. Einen Blick in die Q4 2023-Bilanz können RWE-Anleger Experten zufolge am 12.03.2024 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 4,46 EUR je RWE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

