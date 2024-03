RWE Aktie News: RWE legt am Freitagmittag zu

Aktie im Fokus

Die Aktie von RWE zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die RWE-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Die RWE-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 31,08 EUR. Im Tageshoch stieg die RWE-Aktie bis auf 31,28 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 30,92 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 852.843 RWE-Aktien den Besitzer.

Am 28.04.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 43,03 EUR. 38,45 Prozent Plus fehlen der RWE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 27.02.2024 auf bis zu 30,21 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 2,80 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2022 0,900 EUR an RWE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 51,14 EUR je RWE-Aktie an.

RWE ließ sich am 14.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,53 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 43,48 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 10.744,00 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 6.072,00 EUR.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte RWE am 14.03.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 18.03.2025.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,78 EUR je RWE-Aktie belaufen.

