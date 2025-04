RWE Aktie News: RWE am Mittag höher

Blick auf RWE-Kurs

Die Aktie von RWE gehört am Dienstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 33,06 EUR zu.

Die Aktie notierte um 11:49 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 33,06 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die RWE-Aktie bei 33,18 EUR. Bei 33,01 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 277.638 RWE-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.05.2024 bei 36,35 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,95 Prozent über dem aktuellen Kurs der RWE-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 19.12.2024 Kursverluste bis auf 27,76 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die RWE-Aktie mit einem Verlust von 16,03 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,19 EUR, nach 1,10 EUR im Jahr 2024. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 42,11 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte RWE am 20.03.2025. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,05 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -3,17 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,69 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7,61 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 8,27 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 15.05.2025 veröffentlicht. Die Vorlage der Q1 2026-Ergebnisse wird von Experten am 20.05.2026 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,20 EUR je Aktie in den RWE-Büchern.

