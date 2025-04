RWE Aktie News: RWE tritt am Dienstagvormittag auf der Stelle

Aktienkurs aktuell

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von RWE. Die RWE-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 33,00 EUR.

Mit einem Wert von 33,00 EUR bewegte sich die RWE-Aktie um 09:05 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Die RWE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 33,15 EUR aus. Die RWE-Aktie sank bis auf 32,97 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 33,01 EUR. Der Tagesumsatz der RWE-Aktie belief sich zuletzt auf 81.232 Aktien.

Bei 36,35 EUR erreichte der Titel am 16.05.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die RWE-Aktie mit einem Kursplus von 10,15 Prozent wieder erreichen. Am 19.12.2024 gab der Anteilsschein bis auf 27,76 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 15,88 Prozent würde die RWE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 1,10 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,19 EUR je RWE-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 42,11 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte RWE am 20.03.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,05 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -3,17 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat RWE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,69 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 8,27 Mrd. EUR im Vergleich zu 7,61 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Am 15.05.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von RWE veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz am 20.05.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem RWE-Gewinn in Höhe von 2,20 EUR je Aktie aus.

