RWE Aktie News: RWE am Montagmittag höher

Um 17:35 Uhr wies die RWE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 42,55 EUR nach oben. Den Tageshöchststand markierte die RWE-Aktie bei 42,66 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 42,61 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.787.598 RWE-Aktien den Besitzer.

Bei 43,97 EUR markierte der Titel am 21.05.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 3,23 Prozent Plus fehlen der RWE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 01.07.2022 gab der Anteilsschein bis auf 34,40 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 23,69 Prozent.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 51,86 EUR.

RWE gewährte am 10.11.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde mit 0,03 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 2,03 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Auf der Umsatzseite hat RWE im vergangenen Quartal 10.744,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 121,30 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte RWE 4.855,00 EUR umsetzen können.

RWE wird die nächste Bilanz für Q1 2023 voraussichtlich am 11.05.2023 vorlegen. Einen Blick in die Q1 2024-Bilanz können RWE-Anleger Experten zufolge am 15.05.2024 werfen.

Experten taxieren den RWE-Gewinn für das Jahr 2023 auf 3,52 EUR je Aktie.

