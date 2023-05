RWE Aktie News: RWE steigt am Montagvormittag

Aktien in diesem Artikel RWE 42,50 EUR

Um 17:35 Uhr stieg die RWE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 42,55 EUR. Im Tageshoch stieg die RWE-Aktie bis auf 42,66 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 42,61 EUR. Von der RWE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.787.598 Stück gehandelt.

Am 21.05.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 43,97 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,23 Prozent könnte die RWE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 34,40 EUR. Dieser Wert wurde am 01.07.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die RWE-Aktie mit einem Verlust von 23,69 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die RWE-Aktie bei 51,86 EUR.

Am 10.11.2022 hat RWE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Das EPS wurde mit 0,03 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 2,03 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Der Umsatz lag bei 10.744,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 121,30 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4.855,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2023 dürfte RWE am 11.05.2023 vorlegen. Die Vorlage der Q1 2024-Ergebnisse wird von Experten am 15.05.2024 erwartet.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass RWE ein EPS in Höhe von 3,52 EUR in den Büchern stehen haben wird.

