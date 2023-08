RWE Aktie News: RWE am Nachmittag mit Verlusten

Blick auf RWE-Kurs

Die Aktie von RWE gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die RWE-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 38,99 EUR abwärts.

Die RWE-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 38,99 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die RWE-Aktie bei 38,86 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 39,28 EUR. Bisher wurden heute 690.131 RWE-Aktien gehandelt.

Am 14.09.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 43,96 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 12,75 Prozent hinzugewinnen. Am 20.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 36,05 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der RWE-Aktie ist somit 7,54 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 52,73 EUR für die RWE-Aktie aus.

RWE gewährte am 11.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,25 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,09 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat RWE mit einem Umsatz von insgesamt 9.409,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8.002,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 17,58 Prozent gesteigert.

Am 10.08.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von RWE veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz am 14.08.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 4,19 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

