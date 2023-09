RWE Aktie News: RWE am Mittag tiefer

Blick auf RWE-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von RWE. Die RWE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 37,91 EUR.

Die RWE-Aktie notierte um 11:47 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 37,91 EUR. In der Spitze fiel die RWE-Aktie bis auf 37,63 EUR. Bei 37,94 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der RWE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 514.399 Stück gehandelt.

Bei 43,96 EUR erreichte der Titel am 14.09.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 15,96 Prozent hinzugewinnen. Am 20.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 36,05 EUR. Der aktuelle Kurs der RWE-Aktie ist somit 4,91 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gaben als mittleres Kursziel 52,91 EUR an.

Am 10.08.2023 hat RWE die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,53 EUR gegenüber -0,12 EUR im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat RWE 5.476,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 34,01 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 8.298,00 EUR umgesetzt worden.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.11.2023 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 13.11.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von RWE.

Den erwarteten Gewinn je RWE-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 4,76 EUR fest.

