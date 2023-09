RWE Aktie News: RWE tendiert am Vormittag auf rotem Terrain

Notierung im Blick

Die Aktie von RWE gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die RWE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 37,80 EUR.

Die RWE-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 37,80 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die RWE-Aktie bisher bei 37,63 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 37,94 EUR. Der Tagesumsatz der RWE-Aktie belief sich zuletzt auf 161.454 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 43,96 EUR erreichte der Titel am 14.09.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die RWE-Aktie somit 14,01 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 20.10.2022 Kursverluste bis auf 36,05 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 4,63 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die RWE-Aktie bei 52,91 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte RWE am 10.08.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,53 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte RWE ein EPS von -0,12 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat RWE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 34,01 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 5.476,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 8.298,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 14.11.2023 terminiert. Schätzungsweise am 13.11.2024 dürfte RWE die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass RWE ein EPS in Höhe von 4,76 EUR in den Büchern stehen haben wird.

