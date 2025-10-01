RWE Aktie News: RWE gewinnt am Mittwochvormittag an Fahrt
Die Aktie von RWE zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von RWE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 37,99 EUR.
Werte in diesem Artikel
Das Papier von RWE konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 37,99 EUR. Die RWE-Aktie legte bis auf 38,10 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 37,90 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 54.893 RWE-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 29.09.2025 bei 38,10 EUR. Der aktuelle Kurs der RWE-Aktie ist somit 0,29 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 19.12.2024 auf bis zu 27,76 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der RWE-Aktie ist somit 26,93 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Im Jahr 2024 erhielten RWE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,10 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,19 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 42,78 EUR für die RWE-Aktie aus.
Am 14.08.2025 hat RWE die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,91 EUR gegenüber 2,81 EUR im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat RWE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 20,07 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 3,67 Mrd. EUR im Vergleich zu 4,59 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,11 EUR je Aktie in den RWE-Büchern.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur RWE-Aktie
So schätzen Analysten die RWE-Aktie ein
RWE-Aktie gewinnt: RWE verlängert Vertrag mit Personalvorständin Katja van Doren vorzeitig
TotalEnergies-Aktie gesucht: Milliardeninvestition in französischen Windpark
Bildquellen: Andre Laaks, RWE
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.09.2025
|RWE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.09.2025
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.09.2025
|RWE Buy
|UBS AG
|08.09.2025
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.2025
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
