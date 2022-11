RWE Aktie News: RWE am Dienstagvormittag auf grünem Terrain

Die Aktie legte um 09:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 39,39 EUR zu. Kurzfristig markierte die RWE-Aktie bei 39,39 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 39,14 EUR. Zuletzt wechselten 15.906 RWE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.05.2022 bei 43,97 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die RWE-Aktie 10,42 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 15.11.2021 auf bis zu 31,64 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der RWE-Aktie 24,49 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für RWE-Aktionäre betrug im Jahr 2020 0,850 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,985 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 50,85 EUR.

Am 11.08.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,12 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,80 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8.298,00 EUR – ein Plus von 118,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem RWE 3.792,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Am 10.11.2022 werden die Q3 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q3 2023-Kennzahlen am 14.11.2023.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass RWE einen Gewinn von 3,71 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

Analysten sehen für RWE-Aktie Luft nach oben

Strompreis zu hoch: Strompreisdeckel kommt noch vor Gaspreisbremse

RWE-Aktie reduziert Verluste nach Goldman Sachs-Kommentar : RWE weitgehend erholt von kräftigem Minus nach Goldman-Kommentar

Ausgewählte Hebelprodukte auf RWE AG St. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf RWE AG St. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf RWE AG St.

Bildquellen: Dennis Diatel / Shutterstock.com