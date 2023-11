RWE Aktie News: RWE am Mittwochmittag mit Einbußen

So bewegt sich RWE

Die Aktie von RWE gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die RWE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 36,01 EUR ab.

Die RWE-Aktie wies um 11:49 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 36,01 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die RWE-Aktie bisher bei 35,20 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 35,88 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten RWE-Aktien beläuft sich auf 725.868 Stück.

Am 25.01.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 43,55 EUR an. Mit einem Zuwachs von 20,94 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 31,55 EUR fiel das Papier am 06.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die RWE-Aktie 14,14 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die RWE-Aktie bei 52,05 EUR.

RWE veröffentlichte am 10.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,53 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,12 EUR erwirtschaftet worden. Umsatzseitig standen 5.476,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 34,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem RWE 8.298,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 14.11.2023 erwartet. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können RWE-Anleger Experten zufolge am 13.11.2024 werfen.

In der RWE-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 4,93 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

