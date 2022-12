RWE Aktie News: RWE am Donnerstagmittag mit Kursplus

Die RWE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 42,34 EUR. Im Tageshoch stieg die RWE-Aktie bis auf 42,42 EUR. Mit einem Wert von 42,21 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 324.538 RWE-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 43,97 EUR erreichte der Titel am 20.05.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,71 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der RWE-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 32,52 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 30,20 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,01 EUR. Im Vorjahr erhielten RWE-Aktionäre 0,850 EUR je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 53,05 EUR an.

Am 10.11.2022 lud RWE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,03 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Umsatzseitig wurden 10.744,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte RWE 4.855,00 EUR umgesetzt.

RWE wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 14.03.2023 vorlegen. Schätzungsweise am 15.05.2024 dürfte RWE die Q1 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass RWE im Jahr 2022 4,00 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Andre Laaks, RWE