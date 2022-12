RWE Aktie News: RWE am Donnerstagvormittag in Grün

Um 09:22 Uhr wies die RWE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 42,33 EUR nach oben. Die RWE-Aktie legte bis auf 42,35 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 42,21 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 83.194 RWE-Aktien den Besitzer.

Bei 43,97 EUR markierte der Titel am 20.05.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,73 Prozent könnte die RWE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.03.2022 (32,52 EUR). Derzeit notiert die RWE-Aktie damit 30,17 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,01 EUR. Im Vorjahr hatte RWE 0,850 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 53,05 EUR aus.

RWE ließ sich am 10.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,03 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Das vergangene Quartal hat RWE mit einem Umsatz von insgesamt 10.744,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.855,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 121,30 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 14.03.2023 terminiert. Die Vorlage der Q1 2024-Ergebnisse wird von Experten am 15.05.2024 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 4,00 EUR je Aktie in den RWE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

November 2022: Das sind die Expertenmeinungen zur RWE-Aktie

Uniper-Aktie tiefrot: Gericht lehnt Kompensationszahlungen ab - Uniper fordert Schadensersatz von GAZPROM

Gas-und Strompreisbremsen von Bundeskabinett beschlossen - Bundesregierung will Verbraucher stärker vor Energiesperren schützen

Ausgewählte Hebelprodukte auf RWE AG St. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf RWE AG St. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf RWE AG St.

Bildquellen: Dennis Diatel / Shutterstock.com