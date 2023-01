RWE Aktie News: RWE am Montagmittag in Rot

Die Aktionäre schickten das Papier von RWE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 12:22 Uhr 0,5 Prozent auf 41,38 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die RWE-Aktie bis auf 41,15 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 41,62 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 251.314 RWE-Aktien umgesetzt.

Am 20.05.2022 markierte das Papier bei 43,97 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 5,89 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 32,52 EUR am 07.03.2022. Mit dem aktuellen Kurs notiert die RWE-Aktie 27,24 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2020 0,850 EUR an RWE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,05 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der RWE-Aktie wird bei 52,77 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte RWE am 10.11.2022 vor. Mit einem EPS von 0,03 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als RWE mit 2,03 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Umsatzseitig wurden 10.744,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte RWE 4.855,00 EUR umgesetzt.

Am 14.03.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q1 2024-Bilanz können RWE-Anleger Experten zufolge am 15.05.2024 werfen.

Den erwarteten Gewinn je RWE-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 4,03 EUR fest.

