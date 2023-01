RWE Aktie News: RWE verteidigt am Nachmittag Tendenz

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 04:22 Uhr die RWE-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 41,63 EUR. Die RWE-Aktie legte bis auf 41,80 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die Abwärtsbewegung der RWE-Aktie ging bis auf 41,15 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 41,62 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 417.867 RWE-Aktien umgesetzt.

Am 20.05.2022 markierte das Papier bei 43,97 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die RWE-Aktie 5,32 Prozent zulegen. Am 07.03.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 32,52 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 28,01 Prozent könnte die RWE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,05 EUR, nach 0,850 EUR im Jahr 2020. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 52,77 EUR aus.

RWE ließ sich am 10.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Mit einem EPS von 0,03 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als RWE mit 2,03 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10.744,00 EUR – ein Plus von 121,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem RWE 4.855,00 EUR erwirtschaftet hatte.

RWE wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 14.03.2023 vorlegen. Die Vorlage der Q1 2024-Ergebnisse wird von Experten am 15.05.2024 erwartet.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem RWE-Gewinn in Höhe von 4,03 EUR je Aktie aus.

