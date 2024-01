RWE Aktie News: RWE am Mittag mit grünen Vorzeichen

Kursentwicklung

Die Aktie von RWE gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die RWE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 41,32 EUR.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 41,32 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die RWE-Aktie sogar auf 41,63 EUR. Mit einem Wert von 41,30 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 293.191 RWE-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 43,55 EUR. Dieser Kurs wurde am 25.01.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,40 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der RWE-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 06.10.2023 Kursverluste bis auf 31,55 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die RWE-Aktie derzeit noch 23,64 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die RWE-Aktie bei 53,77 EUR.

RWE veröffentlichte am 14.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,53 EUR, nach 0,03 EUR im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat RWE mit einem Umsatz von insgesamt 6.072,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.744,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 43,48 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 14.03.2024 erwartet. Die Veröffentlichung der RWE-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 18.03.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 5,34 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

