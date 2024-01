RWE Aktie News: RWE am Dienstagnachmittag fester

Aktie im Blick

Die Aktie von RWE zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die RWE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 41,23 EUR.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 41,23 EUR zu. Die RWE-Aktie zog in der Spitze bis auf 41,63 EUR an. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 41,30 EUR. Bisher wurden heute 530.953 RWE-Aktien gehandelt.

Bei 43,55 EUR erreichte der Titel am 25.01.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,63 Prozent über dem aktuellen Kurs der RWE-Aktie. Bei 31,55 EUR fiel das Papier am 06.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die RWE-Aktie mit einem Verlust von 23,48 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 53,77 EUR.

RWE ließ sich am 14.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. RWE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5.476,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 49,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.744,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.03.2024 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der RWE-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 18.03.2025.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,34 EUR je RWE-Aktie belaufen.

