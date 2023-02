RWE Aktie News: RWE am Mittag mit grünen Vorzeichen

Um 12:22 Uhr ging es für das RWE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 40,80 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die RWE-Aktie bei 41,28 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 40,75 EUR. Zuletzt wechselten 391.135 RWE-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (43,97 EUR) erklomm das Papier am 20.05.2022. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die RWE-Aktie 7,21 Prozent zulegen. Am 07.03.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 32,52 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 25,46 Prozent unter dem aktuellen Kurs der RWE-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,02 EUR. Im Vorjahr hatte RWE 0,850 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die RWE-Aktie bei 52,95 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte RWE am 10.11.2022. Das EPS lag bei 0,03 EUR. Im Vorjahresquartal hatte RWE ebenfalls ein EPS von 2,03 EUR je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 121,30 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 10.744,00 EUR umgesetzt, gegenüber 4.855,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

RWE dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 21.03.2023 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz auf den 12.03.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je RWE-Aktie in Höhe von 4,26 EUR im Jahr 2022 aus.

